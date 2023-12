Co robimy w ukryciu - koniec serialu. 6. sezon będzie ostatnim

fot. materiały promocyjne

Co robimy w ukryciu dobiega końca. Deadline ogłosił, że nadchodzący 6. sezon będzie ostatnim. Powodem są wyniki oglądalności, bo na przykładzie premiery 5. serii widać że ona coraz bardziej spada. Ten odcinek zanotował o 30% gorszą oglądalność niż start poprzedniego sezonu. Co prawda, media przyznają, że większość Amerykanów ogląda go na platformie Hulu i dane stąd nie są znane, raczej można założyć, że średnia oglądalność 5. sezonu na poziomie kilkuset tysięcy widzów nie jest najlepsza. Przypomnijmy, że 5. i 6. sezon zostały zamówione jesienią 2022 roku.

Co robimy w ukryciu - serial

Hit amerykańskiej telewizji FX, który dostępny w Polsce jest na Disney+, był oparty na filmie pod tym samym tytułem z 2014 roku. W obsadzie byli Kayvan Novak (Nandor), Matt Berry (Laszlo), Natasia Demetriou (Nadja), Harvey Guilen (Guillermo i Mark Porksch (Colin Robinson).

Serial był hitem, a pierwsze dwa sezony zebrał 10 nominacji do nagrody Emmy. Miniony sezon zebrał cztery nominacje. Na ten moment nie wiadomo, kiedy zostanie wyemitowany finałowy sezon.