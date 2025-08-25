Reklama
To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

DZIKI w reżyserii Macieja Kawulskiego z pewnością przejdzie do historii polskiej kinematografii, ale dlaczego? Spójrzcie też na pierwsze zdjęcie z produkcji.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Maciej Kawulski 
DZIKI fot. materiały prasowe
Maciej Kawulski, reżyser Akademii Pana Kleksa i Jak zostałem gangsterem, przejdzie do historii polskiej kinematografii jako ten, który jako pierwszy nakręci film przy użyciu wielkoformatowej kamery, a konkretnie ARRI ALEXA 65 mm. Była ona użyta do stworzenia takich dzieł, jak Diuna, Oppenheimer czy Dunkierka. Wszystko to w ramach filmu zatytułowanego DZIKI, w którym główną rolę odegra Tomasz Włosok. Za zdjęcia będzie odpowiedzialny z kolei Bartek Cierlica, z którym reżyser współpracował przy swoich poprzednich projektach.

Netflix będzie musiał cofnąć podwyżki w Polsce? UOKiK stawia zarzuty

Opublikowano też pierwsze zdjęcie z filmu. Pokazy przedpremierowe zaplanowano na grudzień 2025 roku. Premiera 2 stycznia 2026 roku.

nullfot. materiały prasowe

Tomasz Włosok wcieli się w nim w niemego wojownika. Tak opowiedział o nowej roli:

Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji.

DZIKI - opis fabuły

Historia DZIKIEGO przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.  

Źródło: informacja prasowa

