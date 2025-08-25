Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

fot. Funcom

Reklama

Podczas tegorocznych targów Gamescom zaprezentowano nie tylko zapowiedzi zupełnie nowych produkcji, ale także szczegóły dotyczące rozwoju już dostępnych gier. Ujawniono między innymi, że Dune: Awakening wkrótce otrzyma sporą porcję nowej zawartości. Część trafi do gry w ramach darmowej aktualizacji, a część w postaci płatnego DLC.

Bezpłatna aktualizacja – Rozdział 2 – wprowadzi kontynuację fabuły, a także nowe lokacje, bohaterów, kontrakty oraz możliwość ponownej modyfikacji postaci. Z kolei płatny dodatek zatytułowany Zagubiony Urobek zaoferuje samodzielną linię fabularną, której centrum będzie cenny ładunek znajdujący się w zestrzelonej zgarniarce. Rozszerzenie zawierać będzie również unikalne elementy kosmetyczne, w tym zupełnie nowy pojazd.

Dune: Awakening - recenzja gry

Cena tego DLC do Dune: Awakening to 12,99 USD (polska cena nie została jeszcze ujawniona, można spodziewać się jednak, że będzie wynosić około 50 zł). Dodatek wchodzi także w skład przepustki sezonowej (109,99 zł).

Rozdział 2 i Zaginiony Urobek zadebiutują tego samego dnia – 10 września tego roku.