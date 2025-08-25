Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC
W pierwszej połowie września Dune: Awakening powiększy się o nową zawartość. Gracze mogą liczyć na kontynuację głównego wątku fabularnego, nową historię oraz elementy kosmetyczne.
Podczas tegorocznych targów Gamescom zaprezentowano nie tylko zapowiedzi zupełnie nowych produkcji, ale także szczegóły dotyczące rozwoju już dostępnych gier. Ujawniono między innymi, że Dune: Awakening wkrótce otrzyma sporą porcję nowej zawartości. Część trafi do gry w ramach darmowej aktualizacji, a część w postaci płatnego DLC.
Bezpłatna aktualizacja – Rozdział 2 – wprowadzi kontynuację fabuły, a także nowe lokacje, bohaterów, kontrakty oraz możliwość ponownej modyfikacji postaci. Z kolei płatny dodatek zatytułowany Zagubiony Urobek zaoferuje samodzielną linię fabularną, której centrum będzie cenny ładunek znajdujący się w zestrzelonej zgarniarce. Rozszerzenie zawierać będzie również unikalne elementy kosmetyczne, w tym zupełnie nowy pojazd.
Dune: Awakening - recenzja gry
Cena tego DLC do Dune: Awakening to 12,99 USD (polska cena nie została jeszcze ujawniona, można spodziewać się jednak, że będzie wynosić około 50 zł). Dodatek wchodzi także w skład przepustki sezonowej (109,99 zł).
Rozdział 2 i Zaginiony Urobek zadebiutują tego samego dnia – 10 września tego roku.
Źródło: youtube.com, store.steampowered.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1967, kończy 58 lat