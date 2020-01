Co różni Ptaki Nocy od Jokera? Zabawka pokazuje Czarną Maskę

Premiera kolejnego filmu komiksowego, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), zbliża się już wielkimi krokami - na sile przybiera także kampania promocyjna produkcji studia Warner Bros. W jej ramach wcielająca się w główną rolę Margot Robbie udzieliła teraz wywiadu dla portalu Variety. Aktorka zabrała głos m.in. na temat tego, co różni nadchodzący obraz od święcącego triumfy na całym świecie Jokera. Jak wyjaśnia australijska gwiazda:

Nasz świat w Ptakach Nocy jest bardzo odmienny - estetycznie, jak i pod względem tonacji. Bardzo, bardzo odmienny. W naszym oczywiście wyraźnie zarysowana zostaje realność przekazu. Jest jasny podział pomiędzy prawdziwym życiem a tym, co doświadczasz z ekranu i na ekranie. Wydaje mi się, że Joker jest bardziej osadzony w rzeczywistości.

Tak z kolei Robbie opisała podejście twórców i obsady do komiksowego materiału źródłowego:

To, co czuję w kontekście Harry'ego Pottera, albo co ty czujesz w jego kontekście, jest tym samym, co ludzie czują w odniesieniu do tych komiksów. Byłem 10-latką, gdy śledziłam uważnie, kogo oni wybiorę na Hermionę. Kiedy usłyszałam, żejako dziecko mówi: Kocham książki o Potterze, byłam naprawdę szczęśliwa. Hermiona kocha książki! (...) To wielka odpowiedzialność.