Specyficzne pożegnanie Colin Farrella z ekipą od Pingwina. Za czym nie będzie tęsknić?

Pingwin to tegoroczny hit od HBO z Colinem Farrellem w roli głównej. Produkcja osiągnęła znakomite wyniki oglądalności na przestrzeni ośmiu tygodni, a także zbierała fantastyczne recenzje. Pingwin obecnie ma jeden z najlepiej ocenianych odcinków finałowych w historii telewizji. Nie udałoby się to bez świetnego Colina Farrella, który mimo niechęci do kostiumu i charakteryzacji, które mocno krępowały jego ruchy i pochłaniały bardzo dużo czasu do przygotowania, stał się swoistą ikoną w tej roli.

W sieci pojawiło się krótkie nagranie, które przedstawia właśnie jego w pełnej charakteryzacji Pingwina, ale bez jego charakterystycznego głosu. Aktor na nagraniu dziękuję ekipie produkcyjnej i wszystkim na planie za przygodę, jaką był serial HBO.

Kochałem każdą minutę pracy nad tym serialem. Nawet wtedy, gdy sam go nie kochałem. To ogromny zaszczyt móc być częścią tego kolektywu i jestem za to bardzo wdzięczny. Ale nie będę tęsknić za strojem! Ani za pier******* głosem!

