Co w duszy gra, Godzilla i Kosmiczne jaja doczekają się wydania na Blu-ray 4K

2020 rok nie obrodził w zbyt wiele głośnych premier kinowych, pandemia koronawirusa skutecznie zahamowała rozwój branży. I choć w tym roku można spodziewać się powolnej odwilży na rynku, o powrocie do przedpandemicznej rzeczywistości możemy niestety pomarzyć. Minie jeszcze kilka lat, zanim kina odzyskają dawny blask. Na szczęście lukę filmową próbują załatać dystrybutorzy wydań Blu-ray 4K. W tym roku oddadzą w nasze ręce kilka pozycji, które mogą ubogacić domową bibliotekę.

Przedstawiciele Disney Media & Entertainment Distribution zapowiedzieli, że już 23 marca do sklepów trafi animacja Co w duszy gra w wydaniu Blu-ray 4K. Twórcy przygotowali dla widzów pakiet materiałów dodatkowych, w tym m.in. usunięte sceny czy możliwość obejrzenia filmu z audiokomentarzem reżysera Pete’a Doctera. Dowiemy się także, jak przebiegała praca nad technicznymi aspektami animacji, jaką rolę pełni w niej muzyka i jak przebiegał proces twórczy w dobie pandemii koronawirusa.

Na szczęście nie tylko zeszłoroczne produkcje doczekają się debiutu na błękitnych krążkach. 23 marca do sprzedaży trafi także Godzilla z 2014 od Warner Bros. Home Entertainment. Nowe wydanie będzie doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie tego klasyka sprzed lat tuż przed premierą filmu Godzilla kontra Kong. Z kolei 13 kwietnia do dystrybucji trafi prawdziwa perła lat 80. Zespół Kino Lorber Studio Classics postanowił odświeżyć Kosmiczne jaja Mela Brooksa z 1987 roku i przystosować tę produkcję do standardów XXI. wieku, wydając w wersji Blu-ray 4K. Odświeżone wydanie Kosmicznych jaj już teraz można zamówić w przedsprzedaży na Amazonie.