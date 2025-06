Dziewczyny z Dubaju 2 powstają. Znany producent w roli głównego konsultanta

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Dziewczyny z Dubaju to jeden z kontrowersyjnych, polskich filmów, który debiutował w 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że niebawem doczeka się kontynuacji. Jeden z producentów oryginału poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wcieli się w rolę głównego konsultanta przy pracy nad 2. częścią.

Emil Stępień, producent Dziewczyn z Dubaju, ale i na przykład Pitbul. Niebezpieczne kobiety oraz innych filmów m.in. Patryka Vegi czy Ostatniego psa Władysława Pasikowskiego, poinformował za pośrednictwem swojego konta na Instagramie, iż otrzymał i zaakceptował zaproszenie zostania głównym konsultantem przy filmie, którego robocza nazwa brzmi Dziewczyny z Dubaju 2. Producent 1. części zapowiedział też, że wkrótce poznamy ludzi odpowiedzialnych za scenariusz do nowej produkcji.

Dziewczyny z Dubaju - opis fabuły

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…