Ralph Fiennes jako Odyseusz. Mityczny heros może dać mu Oscara

Pojawił się pierwszy zwiastun The Return, którego reżyserem i współscenarzystą jest Uberto Pasolini (Nieszczególne miejsce). Ralph Fiennes gra główną rolę Odyseusza, który powraca do domu po wojnie trojańskiej, a jego żonę, Penelopę, gra Juliette Binoche. Film zebrał niezłe recenzje po premierze na tegorocznym festiwalu w Toronto – głównie za znakomitą kreację Fiennesa.

The Return – zwiastun

The Return – opis fabuły

Po 20 latach poza domem Odyseusz (Ralph Fiennes) po katastrofie morskiej budzi się na brzegach Itaki – wynędzniały i nierozpoznawalny przez ludzi. Król wrócił z wojny trojańskiej, ale jego królestwo bardzo się zmieniło. Jego ukochana żona, Penelopa (Juliette Binoche), jest więźniem we własnym domu, otoczona przez potencjalnych pretendentów do jej ręki, a tym samym do tronu. Syn Odyseusza, Telemach, jest zagrożony, ponieważ rywale walczący o tron widzą go jako przeszkodę. Sam Odyseusz również zmienił się przez wojnę w Troi i już nie jest tak potężnym wojownikiem jak kiedyś, ale musi na nowo odkryć swoją siłę, aby odzyskać to, co utracił.

Ralph Fiennes w rozmowie z IndieWire zapowiadał, że The Return odchodzi od tradycyjnego przedstawienia historii Odyseusza. Nie ma tu Ateny, która mogłaby pomóc mu w kulminacyjnym momencie, ponieważ – jak mówi aktor – chcą pokazać człowieka po 20 latach podróży i 10 latach wojny, lat, które utracił na zawsze.

Premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 6 grudnia 2024 roku.