Władca pierścieni i Hobbit w wersji Blu-ray 4K trafią do Polski

Od premiery pierwszej części filmowej adaptacji Władcy pierścieni zrealizowanej przez Petera Jacksona minęło już blisko 20 lat, mimo to ta kultowa produkcja utknęła w erze FullHD. Na szczęście twórcy w końcu postanowili unowocześnić ją i poddać dogłębnemu liftingowi wizualnemu, aby w pełni przystawała do naszych czasów. Miłośnicy filmowych adaptacji powieści Tolkiena w końcu będą mogli zobaczyć je w pełnej krasie na topowych telewizorach wyposażonych w matryce UHD. 2 grudnia 2020 roku do sklepów trafią zremasterowane wersje Władcy pierścieni oraz Hobbita w pełni przystosowane do wyświetlania w rozdzielczości 4K.

Proces remasteringu trylogii nadzorował sam Peter Jackson, aby w nowej odsłonie oddawały ducha oryginału. Nowe wydanie Władcy pierścieni składa się aż z 9 płyt, z kolei Hobbita wydano na 6 krążkach. W przypadku obu produkcji widzowie będą mogli wybrać jedną z dwóch wersji do obejrzenia: kinową oraz rozszerzoną. Dzięki podbiciu rozdzielczości do 4K filmy nabiorą nowej głębi i pozwolą wychwycić fanom więcej szczegółów ich ulubionych produkcji.

Odświeżone wydania pojawią się w sprzedaży w gorącym okresie przedświątecznym i z pewnością przykują uwagę wielu fanów prozy Tokiena. Obie trylogie dostępne są obecnie w przedsprzedaży i wyceniono je na 423 zł.