Company of Heroes 3 powstaje! Zwiastun zdradza miejsce akcje gry

Relic Entertainment

Relic Entertainment dość niespodziewanie ujawniło i zaprezentowało grę Company of Heroes 3, kolejną odsłonę cenionej przez graczy strategicznej serii z aktywną pauzą. Najnowsza część, której premiera zaplanowana jest na przyszły rok, zabierze nas nad Morze Śródziemne, gdzie rozgrywać się będzie kampania fabularna osadzona w czasach II wojny światowej.

Twórcy zaprezentowali także nowości, jakie zobaczymy w nadchodzącym tytule. Są to między innymi dynamiczna mapa, otoczenie podatne na destrukcję czy bardziej rozbudowane działania, w tym stawianie linii zaopatrzenia oraz kierowanie także siłami morskimi i powietrznymi. Nowa odsłona ma także zaoferować największą liczbę frakcji dostępnych w dniu premiery w porównaniu z poprzednimi odsłonami cyklu.

Twórcy obiecują ładną oprawę graficzną. Ma za nią odpowiadać zmodyfikowany silnik Essence Engine. Chociaż gra nie ma doprecyzowanej daty premiery, to niecierpliwi już mogą na własnej skórze sprawdzić, jak wygląda rozgrywka w Company of Heroes 3, bo na oficjalnej stronie można zapisać się do trwających testów alfa.