The Witcher: Ronin - zapowiedziano nową mangę. Geralt wyruszy do starożytnej Japonii

CD Projekt

Rafał Jaki pisze scenariusz do nowej komiksowej historii poświęconej Wiedźminowi, która zatytułowana będzie The Witcher: Ronin. Tym razem współtwórca karcianki Gwint zabierze nas do starożytnej Japonii, gdzie Biały Wilk będzie podążał tropem tajemniczej damy Yuki-onna, znanej z japońskiego folkloru. Za warstwę graficzną odpowiadał będzie japoński artysta Hataya, a całość ma mieć około stu stron.

Finansowaniem projektu w całości zajmie cię CD Projekt, a więc tym razem nie czyni tego we współpracy z Dark Horse, wydawcą poprzednich komiksowych opowieści. Polski wydawca gier zamierza wystartować z kampanią na Kickstarterze. Celem będzie uzbieranie środków na kolekcjonerską edycję oraz globalną premierę mangi z Geraltem w roli głównej.

Wpłacający na zrzutkę otrzymają nie tylko samą mangę The Witcher: Ronin, ale także trzy piętnastostronicowe krótkie historie od zaproszonych do współpracy artystów.

Data premiery nowej komiksowej opowieści o Białym Wilku nie jest jeszcze znana.