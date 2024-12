Przyznał swojemu filmowi 3,5 gwiazdki na Letterboxd: „Co jest złego w dawaniu uczciwej oceny?”

Jeden z użytkowników X opublikował post, na którym napisał, że “Paul Walter Hauser dający Richard Jewell ocenę 3,5 na Letterboxd, czyli filmowi, w którym dosłownie zagrał główną postać" jest najśmieszniejszą rzeczą, jaką zobaczył w tej aplikacji. Ku zaskoczeniu wszystkich, wspomniany aktor mu odpisał.

Hauser odpisał użytkownikowi X:

Jeśli uważam, żeto filmy 5/5, z kolei Richard Jewell nie jest ideałem/klasykiem kina, to co w tym złego, że przyznaję mu uczciwą ocenę? To dobry film, który na pewno warto obejrzeć. [...]