Concrete Cowboy - Netflix nabył prawa do westernu z Idrisem Elbą

Portal Deadline potwierdził, że Netflix nabył prawa do globalnej dystrybucji reżyserskiego debiutu Ricky'ego Stauba Concrete Cowboy z Idrisem Elbą i Calebem McLaughlinem w rolach głównych. Dramat rozgrywa się wśród miejskiej subkultury kowbojów z Północnej Filadelfii, zainspirowanej prawdziwą Fletcher Street Stables - czarną, miejską społecznością jeździecką.

Bohaterem produkcji jest 15-letni Cole, który zostaje zmuszony do życia ze swoim ojcem, Harpem. Chłopiec rozdarty między rosnącym szacunkiem do społeczności ojca a odradzającą się relacją ze swoim niepokornym kuzynem, musi wybrać, co ważniejsze, gdy społeczność Harpa zostaje zagrożona przez rosnący status okolicy.

Producentami projektu są sam Elba oraz Lee Daniels, Tucker Tooley, Jeff G. Waxman i Jennifer Madeloff.