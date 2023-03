Constantine 2 - powstanie filmu nie jest już takie pewne? Keanu Reeves komentuje

Fot. Materiały prasowe

Constantine 2 został ogłoszony we wrześniu 2022 roku. Ta decyzja Warner Bros. zaskoczyła wielu widzów, ponieważ 1. część zadebiutowała w 2005 roku i czekano na nią od tylu lat, że nadzieja powoli zaczęła gasnąć. Wreszcie jednak ujawniono w lutym 2023 roku, że prace są na wczesnym etapie, a za scenariusz odpowiedzialny jest Akiva Goldsman.

Wygląda jednak na to, że przy tak wielu zmianach zachodzących w DC, Constantine 2 nie jest już tak pewnym projektem. Rozmawiając z portalem CinemaBlend, Keanu Reeves odniósł się do tej sprawy. Zauważył, że "spróbują" nakręcić film oraz, że "nie wie, czy do tego dojdzie".

CinemaBlend: Jestem wielkim fanem twojego Constantine'a.

Keanu Reeves: Och, dziękuję.

CinemaBlend: A fakt, że zamierzasz zrobić sequel jest bardzo ekscytujący...

Reeves: Próbujemy. Nie wiem, czy do tego dojdzie.

Widać, że aktor dalej chętnie wcieliłby się w tę postać, ale na ten moment należy brać pod uwagę wszystkie ewentualności. Powstaje pytanie, czy James Gunn i Peter Safran, a zatem nowi szefowie DCU, chcieliby kolejny projekt w ramach elseworlds. Wiele osób z branży twierdzi, że Batman i Joker będą ostatnimi tego typu projektami, bo duet chce skupić się w pełni na realizowaniu głównego uniwersum.

fot. materiały prasowe