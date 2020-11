Constantine 2 - prace nad filmem już trwają? Wymowny wpis aktora

Warner Bros.

Fani filmu Constantine z 2005 roku od lat czekają na nowe wieści w kontekście ewentualnego sequela produkcji. Te rzeczywiście się pojawiają, jednak jak do tej pory przybierają one jedynie formę spekulacji - żadne oficjalne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Teraz wygląda na to, że sytuacja uległa zmianie.

Peter Stormare, który w pierwszej części sportretował na ekranie Szatana, zamieścił na swoim koncie na Instagramie wymowne zdjęcie. Umieścił na nim wpis informujący, że jego postać była "jedną z najlepszych wersji Szatana w historii filmu", by pod fotografią dodać: "Prace nad sequelem trwają". Spójrzcie sami:

Wcielający się w rolę tytułowego bohatera Keanu Reeves niejednokrotnie przyznawał, że z chęcią zagrałby Johna Constantine'a raz jeszcze. Przypomnijmy, że w międzyczasie pojawiało się wiele doniesień na temat obecności tej postaci w ostatecznie niezrealizowanej produkcji Justice League Dark.

Constantine w 2005 roku całkiem przeciętnie poradził sobie w globalnym box office. Choć budżet produkcji kształtował się na poziomie aż 100 mln USD, film zebrał na swoim koncie zaledwie ok 230 mln USD.