Zaskakujące cameo w Co robimy w ukryciu. Aktor z Czystej krwi komentuje swój występ

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Reklama

Co robimy w ukryciu powoli zbliża się do końca, więc serial przygotował dla fanów kolejną niespodziankę w postaci cameo. W 9. odcinku pt. Come Out and Play, który został wyemitowany w USA, gościnny występ zaliczył Alexander Skarsgård. Aktor był ubrany na czarno i miał kły wampira, podobnie jak jego postać z serialu Czysta krew, Eric Northam, w którego wcielał się przez 7 sezonów.

Skarsgård skomentował swoje cameo w żartobliwy sposób:

Obawiam się, że nie pamiętam kręcenia tego odcinka, ponieważ dr Laszlo Cravensworth [Matt Barry] najwyraźniej mnie zahipnotyzował na imprezie z okazji zakończenia zdjęć. Ale po przebudzeniu się poczułem intensywny pociąg fizyczny do dr Cravenswortha i uznałem jego niezwykłą błyskotliwość, urok i inteligencję za absolutnie rozbrajające. Od tego czasu założyłem dla niego fanowską stronę na YouTube. Nazywa się "Because you’re Cravens-worth it". Proszę, polubcie, zaobserwujcie i subskrybujcie to.

fot. Russ Martin // FX

To nie pierwsze cameo znanych aktorów w tym serialu. Na przestrzeni sezonów pojawiali się m.in. Taika Waititi i Jemaine Clement (znani z filmu Co robimy w ukryciu), Evan Rachel Wood, Tilda Swinton, Danny Trejo, Wesley Snipes, Benedict Wong, Mark Hamill, Haley Joel Osment i Scott Bakula.

W USA do wyemitowania pozostały jeszcze tylko dwa odcinki z finałowego sezonu. Z kolei na Max premierę miał siódmy epizod 6. sezonu.