Constantine 2 - producent ma nadzieję, że prace niebawem pójdą naprzód. Porównuje postać do... Madame Web

Constantine 2 to zapowiedziana jakiś czas temu produkcja będąca kontynuacją filmu z 2005 roku z Keanu Reevesem w roli charyzmatycznego, specyficznego detektywa od spraw nadprzyrodzonych. Za sterami projektu stanął Francis Lawrence, który odpowiadał też za pierwszy film. Scenariusz napisze natomiast Akiva Goldsman. Keanu Reeves ma powrócić do głównej roli, na czym bardzo mu zależy wedle wypowiedzi samego aktora.

Przez jakiś czas o nowym filmie było cicho. W 2023 roku potwierdzone zostało, że produkcja z Keanu Reevesem nie będzie należała do DCU, nowego kinowego uniwersum DC prowadzonego przez Jamesa Gunna. Po kilku miesiącach ciszy dostaliśmy nową aktualizację w sprawie Constantine'a 2. Pochodzi ona od producenta Lorenzo di Bonaventury, który promuje też Madame Web, swój inny film. Producent przyznał w swojej wypowiedzi, że ma nadzieję, że pracę nad produkcją niebawem ruszą naprzód.

Mam nadzieję, że tak się stanie, bo to świetna postać. Świetna w komiksach i świetna przy tworzeniu pierwszego filmu. To bardzo alternatywna postać. To samo przyciągnęło mnie do Madame Web. Ta jej osobliwość, niezwykłość. To, że staje się niewidoma, ale też staje się czymś innym. To było bardzo atrakcyjne dla mnie.

Constantine 2 - co wiadomo o filmie?

W filmie Constantine 2 do głównej roli powróci Keanu Reeves, dla którego jest to spełnienie zawodowego marzenia. Aktor wielokrotnie starał się o nakręcenie kolejnej części i zapewnił, że zrobi wszystko, aby zrealizować ten projekt. Na stołku reżyserskim zasiądzie Francis Lawrence, który wspominał o swoich nadziejach na to, żeby film zrealizować w pełni z mocną kategorią R, czyli tylko dla dorosłych, która pozwoliłaby na bardziej obrazowe pokazanie przemocy, seksualności i wulgarnego języka jakim bohater często posługuje się w komiksach. Scenarzysta produkcji, Akiva Goldsman, zapowiedział też, że film będzie ociekać klimatem noir, gdzie nic nie jest w pełni dobre lub złe.