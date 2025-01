fot. materiały prasowe

W sieci opublikowano pierwszy zwiastun komediowego horroru Hell of a Summer. Reżyserami filmu są Billy Bryk oraz gwiazda Stranger Things, Finn Wolfhard, który jednocześnie wciela się w jedną z głównych ról. Produkcja trafi do kin w 2025 roku, półtora roku po festiwalowej premierze we wrześniu 2023 roku. Uwaga, zwiastun przeznaczony wyłącznie dla dorosłych!

Hell of a Summer – zwiastun dla dorosłych

Zobaczcie i oceńcie sami:

Hell of a Summer – opis fabuły

Historia opowiada o 24-letnim opiekunie na letnim obozie, Jasonie Hochlbergu. Przyjeżdża on do obozu Pineway, spodziewając się, że największym problemem będzie brak porozumienia z młodszymi współpracownikami. Nie wie jednak, że na terenie obozu grasuje zamaskowany zabójca, który planuje zabijać jednego po drugim.

fot. materiały prasowe

W obsadzie znaleźli się także D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs), Fred Hechinger (Gladiator II), Abby Quinn (Knock at the Cabin), Pardis Saremi (Death and Other Details), Krista Nazaire (The Hardy Boys), Adam Pally (Sonic the Hedgehog), Rosebud Baker (Life & Beth), Matthew Finlan (Orphan: First Kill), Susan Coyne (Mozart in the Jungle), Julia Lalonde (Girl in the Bunker) oraz Daniel Gravelle (Scary Stories to Tell in the Dark).

Premiera w USA zaplanowana jest na 18 kwietnia. Data polskiej premiery nie została jeszcze ogłoszona.