Madame Web będzie mieć pokazy 14 lutego. Gdzie oglądać?

fot. materiały prasowe

Reklama

Madame Web już do obejrzenia 14 lutego w kinach. Jak informuje polski dystrybutor, będzie można obejrzeć film w sieci Cinema City oraz Multikino. Na liście nie ma Heliosa. Poza tym widowisko będzie można obejrzeć w wybranych kinach - tak prezentuje się lista:

Brzesko Planeta

Garwolin Wilga

Oświecim Planet Cinema

Pabianice Tomi

Siedlce NoveKino

Skierniewice Polonez

Zakopane Giewont

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

Madame Web - zdjęcia

Madame Web

Za kamerą stoi S.J. Clarkson (Jessica Jones). W obsadzie są Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Adam Scott i Tahar Rahim jako główny czarny charakter. Film jest oparty na komiksach Marvela, ale nie jest częścią MCU, bo odpowiada za niego Sony, znane z Venoma i Morbiusa.

Madame Web - premiera w polskich kinach w całej Polsce odbędzie się 16 lutego.