Continental - kręcąc serial twórcy nie wiedzieli o śmierci Charona w Johnie Wicku 4

fot. Peacock

Reklama

Continental to spin-off ze świata Johna Wicka. Albert Hughes jest producentem wykonawczym miniserialu, a także wyreżyserował jego dwa odcinki. Przyznał, że kręcąc serial nie miał pojęcia, jak zakończą się losy Charona oraz tytułowego bohatera w Johnie Wicku 4.

Continental - Hughes o Johnie Wicku 4

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Hughes przyznał, że zakończył zdjęcia do Continental przed obejrzeniem 4. części Johna Wicka. Nie wiedział zatem o tragicznym losie postaci Lance'a Reddicka podczas kręcenia i montażu. Sam aktor zmarł zaledwie tydzień przed kinową premierą filmu.

Chad Stahelski Melem Gibsonem - Żaden producent nie powiedział mi o śmierci Charona.też nie. I później nadeszły tragiczne rzeczy w prawdziwym życiu, co było dość ciężkie. Dzieciaka grającego młodego Charona, Ayo, musieliśmy wyciągnąć ze szkoły teatralnej w Walii. Nigdy wcześniej nie był przed kamerą. Jego pierwszy moment miał miejsce podczas sceny z, więc już ciążyła nad nim duża odpowiedzialność. A potem dowiadując się o zakończeniu Johna Wicka 4, jestem po prostu szczęśliwy, że zobaczyliśmy ten film po nakręceniu serialu.

Oprócz tego wieści o losie tytułowego bohatera miniserialu początkowo nie dotarły do Hughesa. Zrozumiał go dopiero w momencie premiery. Wcześniejsza wersja nie miała dokończonych efektów wizualnych, więc nie do końca wiedział, co stało się z legendarnym hotelem Winstona.

- Kiedy wyszła ostateczna wersja, pomyślałem: "Co do cholery?". Byłem w szoku, kiedy to zobaczyłem. Nie spodziewałem się tego i nie było o tym mowy.

Continental: W świecie Johna Wicka

Continental: W świecie Johna Wicka - serial już dostępny na platformie Amazon Prime Video.