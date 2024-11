Trefliki ratują Święta wkrótce w kinach. Zobacz zwiastun

fot. Nowe Horyzonty

Trefliki to bohaterowie dobrze znani z książek, puzzli, gier oraz uwielbianych seriali. Teraz do kin wejdzie nowa pełnometrażowa animacja lalkowa, oparta na druku 3D. Piotr Ficner nie kontynuuje serialowych przygód postaci, ale prezentuje zimową opowieść osadzoną w świątecznym klimacie. Zobaczcie, co Trefliki będą musiały zrobić, aby uratować Boże Narodzenie.

Trefliki ratują Święta - zwiastun

Trefliki ratują Święta - fabuła, obsada, premiera

Tak dystrybutor (Młode Horyzonty) opisuje fabułę filmu:

W Wigilię Bożego Narodzenia w całym Treflikowie znikają choinkowe bombki. Treflik i Treflinka rozpoczynają śledztwo, aby ustalić kto odpowiada za ten proceder. W trakcie pościgu napotykają Św. Mikołaja, który jest w tarapatach i nie wie, czy zdąży z prezentami. Nadchodzi czarująca i pełna wdzięku historia, która niesie szereg wartości edukacyjnych m.in wytrwałość w pokonywaniu trudności i wiarę we własną sprawczość.

Bohaterom głosu użyczą Joanna Jabłczyńska, Andrzej Chyra, Jarosław Boberek, Katarzyna Figura, Adam Ferenca oraz Karolina Trębacz.

Trefliki ratują święta - film trafi do kin już 29 listopada.

Partnerem medialnym filmu jest 4FUN Kids.