Control: Ultimate Edition i Hitman 3 trafią na Nintendo Switch. Jest tylko jeden haczyk...

505 Games

Pod koniec października doczekaliśmy się kolejnego Nintendo Direct Mini, które skupiało się na grach od partnerów japońskiej firmy. Bez wątpienia największymi niespodziankami były zapowiedzi Control: Ultimate Edition oraz Hitman 3 na Switcha. Oba te tytuły uruchomimy na stosunkowo słabej konsolce dzięki... streamingowi. W obu przypadkach otrzymujemy bowiem produkcje z dopiskiem Cloud Version.

Co ciekawe, Control: Ultimate Edition - Cloud Version zadebiutowało już 28 października, a więc tuż po oficjalnej zapowiedzi. Dzięki temu gracze mogą pobrać ten tytuł i samemu przekonać się, czy jest to dobra alternatywa dla klasycznie wydawanych produkcji. Nie trzeba też od razu wydawać pieniędzy, bo klienta można ściągnąć za darmo i bez opłat wypróbować grę przez 10 minut. W tym czasie raczej nie dowiemy się zbyt wiele na temat rozgrywki, ale być może rozwieje to wątpliwości na temat jakości transmisji czy komfortu rozgrywki w takiej formie.