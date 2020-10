No Man's Sky zmierza na PS5 i Xbox Series X/S. Zwiastun zapowiada nowości w grze

Hello Games

Zabawa w eksploracje nieznanych planet dostępna będzie także na PS5 i Xbox Series X/S. Hello Games poinformowało, że gra No Man’s Sky otrzyma aktualizację do wersje na nadchodzące konsole Sony oraz Microsoftu. Daty premiery jeszcze nie zdradzono, ale ma ona zadebiutować w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Co graczom zaoferuje No Man's Sky Next Generation? Twórcy obiecują jakość rozgrywki w 4K i 60 FPS-ach, udoskonaloną grafikę z ulepszonymi cieniami i oświetleniem oraz zwiększonym zasięgiem rysowania obiektów i efektami wolumetrycznymi. Ponadto możemy liczyć też na cross-play oraz szybsze ładowanie planet, a także ich bogatszą zawartość. Na konsoli Sony gra wykorzysta dźwięk 3D Tempest oraz system haptycznych wibracji kontrolera DualSense.

Aktualizacja będzie całkowicie darmowa.