Jak sprzedała się gra Control? Twórcy dzielą się liczbami

Nowe marki, a do takich właśnie zalicza się Control, mają to do siebie, że muszą przekonać do siebie graczy i zwykle nie sprzedają się tak dobrze, jak uznane serie. W przypadku ostatniej gry studia Remedy Entertainment możemy jednak mówić o sporym sukcesie, bo poinformowano, że sprzedała się ona w ponad 2 milionach egzemplarzy. Jednocześnie dodano też, że tegoroczny listopad był najlepszym miesiącem pod względem wyników finansowych, co jest sporym zaskoczeniem, bo tytuł ten trafił na rynek w sierpniu 2019 roku.

My boss just revealed in the @remedygames CMD stream that the past November was Control's best selling month (15 months after launch). In total, Control has sold over 2 million copies to date.

— Thomas Puha (@RiotRMD) December 9, 2020