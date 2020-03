Corona Zombies - pierwszy film o koronawirusie. Już jest zwiastun

Corona Zombies został nakręcony na przełomie lutego i marca 2020 roku, więc zanim sytuacja w USA bardzo się pogorszyła. Za produkcję odpowiada studio Full Moon Features znane z tworzenia taniego kina klasy B.

Przeglądając komentarze pod zwiastunem filmu można dostrzec przeważającą krytykę wykorzystania sytuacji przez filmowców, aby zarobić. Ludzie są w większości zgodni, że jest to niesmaczne, obraźliwe i zbyt wcześnie na kręcenie filmu o czymś, co wywraca świat do góry nogami.

Na razie jest to pierwszy pełnometrażowy film inspirowany pandemią koronawirusa. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną kolejne.

Corona Zombies - zwiastun

Historia rozgrywa się w trakcie pandemii, która zmienia zarażony w krwiożerczych lunatyków. Budżet jest znikomy, a okres zdjęciowy trwał bardzo krótko. Wielbiciele twórczości studia Full Moon wiedzą, że ich produkcje nie są najwyższych lotów.

Corona Zombies - premiera w USA odbędzie się 10 kwietnia w platformie Full Moon. Czytamy,że później film trafi do oferty Amazon Prime Video, ale nie wiadomo, czy też poza granicami Stanów Zjednoczonych.