Cowboy Bebop - nie przegapcie pierwszego zwiastuna! Kiedy premiera oficjalnego teasera?

fot. Netflix

Cowboy Bebop to serial aktorki, który został oparty na kultowym anime o tym samym tytule. Jego oddanie pierwowzorowi widać chociażby po czołówce, która jest niemalże kopią oryginału. Oprócz niej został opublikowany także, wypełniony scenami walki, teaser o nazwie Lost Session. Wygląda jednak na to, że wreszcie doczekamy się pierwszego oficjalnego zwiastuna produkcji. Netflix zapowiedział, że planuje z tej okazji wydarzenie live-stream. Odbędzie się 27 października o godzinie 1:00 czasu polskiego. Netflix zapowiedział też, że dla tych, którzy pojawią się na wydarzeniu wcześnie, są przewidziane nagrody do odblokowania.

Cowboy Bebop - zapowiedź live-streamu z pierwszym oficjalnym zwiastunem

https://twitter.com/bebopnetflix/status/1452734730974076928

Cowboy Bebop - twórcom zależy na wielokulturowości

Showrunner produkcji, Andre Nemec, zapowiedział też, że serial uwzględni wielokulturową reprezentację, która była w anime. Jego zdaniem był to bardzo silny element oryginału, który pomógł mu w staniu się globalnym fenomenem.

Myślę, że każdy fan anime Cowboy Bebop wie, że tytuł reprezentuje wielokulturowe spojrzenie w przyszłość, więc w serialu pokażemy elementy wszystkich kultur. W animacji nie ma przedstawionego dystopijnego świata, ale bardzo piękny obraz przyszłości. Ludzie są ze sobą silniej związani. To kowbojski tytuł - więc ludzie są bardziej brutalni, zabijają siebie nawzajem, a życie jest trochę tanie - ale wielokulturowość anime jest tym, co także przenieśliśmy na ekran.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop - kiedy premiera serialu Netflixa?

Za muzykę do Cowboy Bebop odpowiada Yôko Kanno, która stworzyła kultową ścieżkę dźwiękową do oryginału. Reżyser anime, Shinichiro Watanabe, pełni funkcję konsultanta przy produkcji. Fabuła serialu opowiada o łowcach głów, którzy przeczesują galaktykę w poszukiwaniu nowych zleceń.

Cowboy Bebop - premiera 1. sezonu jest zapowiedziana na 19. listopada na platformie Netflix.