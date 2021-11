Cowboy Bebop - złoczyńcy serialu Netflixa otrzymali własne plakaty

fot. Netflix

Cowboy Bebop to serial aktorski platformy Netflix, który został oparty na kultowej produkcji anime z lat 90. pod tym samym tytułem. Kampania marketingowa projektu znajduje się na finiszu. Tym razem do sieci trafiły plakaty wzorowane na listach gończych, które przedstawiają złoczyńców produkcji. Są one dostępne poniżej.

Bohaterami serialu są kosmiczni łowcy nagród, Spike Spiegel, Faye Valentine i Jet Black. Razem przemierzają planety na tytułowym statku i tropią przestępców, za których wyznaczono nagrody. Jednak czasem to nie kryminalista okazuje się największym problemem przy polowaniu.

Cowboy Bebop plakat

W obsadzie produkcji znajdują się John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell, Elena Satine, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Jay Uddin, Lydia Peckham, Adrienne Barbeau, Rodney Cook i Josh Randal. Christopher Yost jest producentem wykonawczym i scenarzystą serialu.

Cowboy Bebop - premiera serialu na platformie Netflix 19 listopada.