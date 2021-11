Avatar: Legenda Aanga - Netflix zdradził, kto zagra Lorda Ozai w serialu aktorskim. Jest podobieństwo!

Fot. Imdb/Netflix/ Nickelodeon

Avatar: Legenda Aanga to kultowy serial animowany, w którym mag powietrza Aang, przyszły mistrz czterech żywiołów, próbuje uratować świat przed rosnącym w siłę Narodem Ognia. Netflix przygotowuje adaptację produkcji i obsadził rolę Lorda Ozai, bezwzględnego przywódcy i okrutnego ojca. To właśnie on jest głównym antagonistą serii. Wcieli się w niego Daniel Dae Kim. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy aktor ma do czynienia z franczyzą. Udzielał wcześniej głosu takim bohaterom jak Generał Fong w Avatarze: Legendzie Aanga i Hiroshi Sato w Legendzie Korry.

W obsadzie serialu aktorskiego Avatara: Legendy Aanga są też Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara i Ian Ousley jako Sokka.

Albert Kim jest showrunnerem, producentem wykonawczym i scenarzystą serii. Rideback Dan Lin, Lindsey Liberatore i Michael Goi są także producentami wykonawczymi, zaś Roseanne Liang jest współproducentem wykonawczym. Reżyserią zajmują się Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani i Jet Wilkinson.