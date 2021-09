Cowboy Bebop - kiedy premiera serialu anime w VOD? W końcu w Polsce!

fot. materiały prasowe

Serial anime Cowboy Bebop trafi do Netflixa. Nie jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że jesienią 2021 roku premierę będzie mieć aktorska wersja. Na Netflixie jest już podstrona animowanego serialu, która umożliwia uruchomienie przypomnienia, gdy nastąpi premiera. Na polskiej stronie nie ma daty premiery, ale anglojęzyczna pokazuje 21 października. Nie mamy jednak potwierdzenia, czy wówczas serial trafi też do polski i innych krajów. Różne są sytuacji z licencjami seriali.

Cowboy Bebop w Netflixie

Przypomnijmy, że kultowy serial anime był emitowany w latach 1998-1999. Jest to futurystyczna opowieść o przygodach łowcy nagród Spike'a Spiegela i jego załogi.

Aktorski Cowboy Bebop pojawi się w listopadzie, więc październikowa premiera anime w skali globalnej brzmi bardzo prawdopodobnie. Główne role grają John Cho, Mustafa Shakir orazDaniella Pineda. 25 września prawdopodobnie do sieci trafi pierwszy zwiastun.