Crab Game to nowy hit na Steam. Darmowy klon Squid Game cieszy się dużą popularnością

fot. Dani

Squid Game to najpopularniejszy serial Netflixa, nic więc dziwnego, że inspiruje on wielu twórców. Jedną z osób, które postanowiły stworzyć własną produkcję inspirowaną koreańskim hitem jest niejaki Dani, którego Crab Game podbiło Steama. W miniony weekend z tytułem tym bawiło się ponad 35 tysięcy graczy jednocześnie, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na grę nową i raczej dość minimalistyczną pod kątem oprawy czy rozgrywki. Sporym zainteresowaniem cieszą się też transmisje z tej gry w serwisie Twitch.

Crab Game to dostępna za darmo sieciowa produkcja, w której gracze biorą udział w 9 trybach rozgrywki inspirowanych zabawami z dzieciństwa. Wśród nich znalazły się również te serialowe, takie jak np. "Green Light, Red Light". Twórca zapewnia jednak, że ewentualne podobieństwo jest oczywiście przypadkowe.

Z pewnością nie jest to inspirowane żadnym koreańskim serialem. To postawiłoby mnie przed problemami natury prawnej, więc tego nie robimy - czytamy w opisie na Steam.

Crab Game