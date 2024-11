Teaser finałowego odcinka Superman i Lois. Podniebne starcie superbohatera z Lexem Luthorem

fot. The CW

Superman i Lois jest bliski końca. W USA wyemitowano przedostatni odcinek serialu, a teraz obulikowano teaser finału. Jego tytuł nosi It Went By So Fast, do którego scenariusz napisali showrunnerzy Brent Fletcher i Todd Helbing. Za kamerą stanął wieloletni reżyser serialu Gregory Smith.

W teaserze widzimy, jak Lex Luthor (Michael Cudlitz) ubrany w swoją zbroję wojenną grozi Lois (Elizabeth Tulloch) śmiercią. Następnie pokazano burzliwe starcie między Supermanem (Tyler Hoechlin) a tym złoczyńcą. Epizod będzie mieć premierę 2 grudnia w amerykańskiej stacji The CW. Niebawem powinien się też pojawić na polskiej platformie Max. Zobaczcie poniżej.

Superman i Lois - zwiastun finałowego odcinka

10. odcinek czwartego sezonu nie tylko zakończy serial, ale też zamknie Arrowverse. Według niektórych doniesień finałowy epizod ma zrobić coś, co nigdy nie wydarzyło się w innych adaptacjach przygód Supermana.