GoldenEye 007 - w Niemczech zniesiono zakaz sprzedaży gry. Zajęło to "tylko" 24 lata

materiały prasowe

Niemcy mają surowe prawa dotyczące pokazywania przemocy w grach. Ostatnio o sprawie ponownie zrobiło się głośno, bo właśnie z tego powodu gra Dying Light: Platinum Edition zniknęła z cyfrowej dystrybucji w Nintendo eShop. Nie jest to jednak nowością, bo z podobnymi sytuacjami mieliśmy do czynienia już wiele lat temu. W 1997 roku w Niemczech uznano, że GoldenEye 007 to tytuł potencjalnie szkodliwy dla młodych odbiorców, a to zaś skutkowało zakazem jego sprzedaży. Ten został zniesiony dopiero... w tym roku, a więc 24 lata później.

Nie ma tu jednak mowy o przedawnieniu czy innej formie zniesienia zakazu sprzedaży z automatu. Zrobiono to ręcznie, na prośbę jakiejś firmy. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że w sprawę zaangażowało się Nintendo, które może chcieć przywrócić GoldenEye 007 w jakiejś formie, na przykład dodając ten tytuł jako kolejnego klasyka z N64 dostępnego w bibliotece Nintendo Switch Online Expansion Pack.