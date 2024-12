Creature Commandos jak Legion samobójców. Pierwszy klip z serialu

fot. DC Studios / Max

Cały koncept serialu Creature Commandos przypomina to, co znamy z filmów o Legionie Samobójców, szczególnie z drugiego, zatytułowanego Legion samobójców: The Suicide Squad, w reżyserii Jamesa Gunna – obecnego współszefa DC Studios, twórcy DCU i nadzorcy tego serialu. Scena utrzymana jest w stylu, który mogliśmy zobaczyć w kinowej produkcji Gunna.

Creature Commandos - fragment

Creature Commandos - opis fabuły

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Premiera 5 grudnia na Maxie.