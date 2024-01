Criminal - Amazon tworzy serial na podstawie nagradzanego komiksu kryminalnego. Poznaliśmy pierwsze informacje

fot. Image Comics

Criminal to seria komiksów kryminalnych, która na przestrzeni lat zdobyła trzy nagrody Eisnera, czyli swoistych "komiksowych Oscarów". Napisana przez Eda Brubakera i z ilustracjami autorstwa Seana Philipsa doczekała się adaptacji, za którą odpowiedzialne będzie Amazon MGM Studios. Projekt był już we wczesnej fazie produkcji, lecz strajk scenarzystów z 2023 roku wstrzymał prace na jakiś czas. Teraz zostaną one wznowione, a w sieci pojawiły się pierwsze informacje odnośnie nowej produkcji Amazon Prime Video.

Ed Brubaker napisał już scenariusz do odcinka pilotażowego i zostanie co-showrunnerem całego serialu. Pozostała część obowiązków showrunnera spadnie na Jordana Harpera (Hightown). Stanowiska producentów piastować będzie Brubaker, Harper, Sean Philips, a także Sarah Carbiener, Phillip Barnett i Legendary Television. Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy Brubaker zajmuje się serialem; pracował on m.in. przy Westworld, Too Old to Die Young, Falcon i Zimowy żołnierz, a także przy animowanym Batman: Caped Crusader.Jordan Harper odpowiadał z kolei za Mentalistę oraz Gotham.

Criminal - o czym jest?

To seria komiksów kryminalnych, których akcja dzieje się na przestrzeni dekad. Chociaż fabuła poszczególnych dzieł opowiada o innych historiach z różnego przedziału czasowego, tak wszystkie z nich w pewien sposób łączą się ze sobą, tworząc sieć powiązań. Tak o swoim dziele wypowiedział się Ed Brubaker:

Criminal to saga powiązań między kilkoma pokoleniami rodzin, których losy splątane są ze sobą przez przestępstwa i morderstwa z przeszłości.

Criminal - Brubaker o serialu

Ed Brubaker wypowiedział się też na temat samego serialu i zaangażowania Amazona w jego produkcję:

Sean i ja budowaliśmy ten świat w naszych książkach od dekady i możliwość nadania temu życia dla Amazona to coś niesamowitego. A jeszcze bardziej niesamowite jest wsparcie, którego nam udzielają i wiara w moją i Seana wizję na ten serial.