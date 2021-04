Cruella - Emma Stone w wyjątkowych kostiumach na nowych zdjęciach z filmu

Disney

Cruella to nowe, aktorskie widowisko Disneya oparte na popularnej animacji studia. Projekt opowiada o genezie tytułowej antagonistki, bardzo dobrze znanej fanom animacji z filmu 101 dalmatyńczyków. Bohaterką produkcji jest Estella, która pragnie zostać znaną na całym świecie projektantką mody. Jednak los kieruje ją w mroczniejsze rejony i po latach dziewczyna trudni się drobnymi przestępstwami na ulicach Londynu wraz ze swoimi kompanami. Przypadek sprawia, że bohaterka trafia do świata sławnych i bogatych, a pewna gwiazda rocka zleca jej stworzenie stroju dla siebie. To może być szansą dla Estelli na wybicie się.

Film aktorski o Cruelli nie może obejść się bez ekstrawaganckich kostiumów. Na łamach Entertainment Weekly opublikowano nowe zdjęcia prezentujące kilka z kreacji tytułowej postaci oraz skupiono się w artykule właśnie na elementach wizualnych produkcji Disneya. Za kostiumy odpowiada zdobywczyni Oscara, Jenny Beavan. Wspomina się także o scenografii i estetyce Londynu lat 70., która była istotna dla twórców. Za ten element odpowiedzialna jest Fiona Crombie. Zobaczcie zdjęcia opublikowane przez EW (trzy pierwsze):

Cruella

W obsadzie znajdują się Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham i Mark Strong. Reżyseruje Craig Gillespie.

Cruella - premiera w USA już 28 maja w kinach i na Disney+ Premier Access.