Cyberpunk 2077 – Keanu Reeves do przytulania oraz… oficjalne skarpetki. Oto nowe gadżety z gry

CD Projekt RED

Kolejny miesiąc i kolejne gadżety z Cyberpunk 2077. Na rynku dostępne są już m.in. konsole, słuchawki, dyski twarde, figurki i odzież, a teraz przyszła pora także na oficjalne pluszaki, poduszki oraz... skarpetki z motywami z produkcji CD Projekt RED. Takie produkty pojawiły się w ofercie sklepu J!NX.

Pluszaki przedstawiające Johnny'ego Silverhanda, Royce'a, Dextera oraz medyka Trauma Team należą do serii M8Z, mają po ok. 22 cm wysokości i kosztują 56,18 zł za sztukę. Nieco mniej zapłacimy za skarpetki - jedną ich parę wyceniono na 37,44 zł. W kolekcji J!NX można znaleźć też nieco bardziej klasyczne produkty - breloki, czapki czy koszulki w cenach od około 20 zł (za pojedynczy brelok) do niemal 200 zł za zestaw produktów. Ciekawie prezentuje się też poduszka w kształcie logo fikcyjnego zespołu SAMURAI.

Zobaczcie sami, jak wyglądają te gadżety z Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 - pluszak

Cyberpunk 2077 - premiera 19 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W tytuł ten zagramy także na nowej generacji urządzeń Sony i Microsoftu dzięki wstecznej kompatybilności, a z czasem gra doczeka się też aktualizacji wykorzystującej dodatkową moc tych sprzętów.