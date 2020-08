Marvel’s Avengers – w grze pojawi się Spider-Man. Bohater na wyłączność PS4 i PS5

Square Enix

Nadchodzące Marvel's Avengers zaoferuje kilku grywalnych bohaterów. W podstawowej wersji gry będą to Kapitan Ameryka, Thor, Iron Man, Hulk, Czarna Wdowa i Ms Marvel. Wiemy też, że produkcja będzie przez deweloperów rozwijana także po premierze i z czasem, w ramach darmowej aktualizacji, trafi do niej również Hawkeye. Na tym jednak nie koniec. Teraz oficjalnie potwierdzono, że posiadacze PS4 i PS5 mogą liczyć na obecność Spider-Mana w tej produkcji, choć pojawi się on tam dopiero w 2021 roku.

Plotki na temat obecności Pajączka pojawiły się w sieci za sprawą brytyjskiego sklepu Base, który w opisie produktu wspomniał o tym herosie. Jakiś czas później przedstawiciele firmy zdementowali tę informacje, ale krótko później potwierdzili ją sami twórcy na łamach PlayStation Blog. W zapowiedzi czytamy, że Spider-Man będzie dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy Marvel’s Avengers na PlayStation 4 i PlayStation 5 w 2021 roku, a gracze mogą oczekiwać zróżnicowanych drzewek umiejętności i sprzętu dla tego bohatera.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers - premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.