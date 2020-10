Cyberpunk 2077 - Run the Jewels z teledyskiem promującym grę. Zobacz teaser

CD Projekt

Hip-hopowy duet Run the Jewels przygotował teledysk, który będzie promował zbliżającą się wielkimi krokami grę Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED. Wideo zostanie pokazane w dniach 13-14 listopada na Adult Swim Festival, a całe to wirtualne wydarzenie będzie można obejrzeć w serwisie YouTube.

Już teraz możemy jednak zapoznać się z krótkim teaserem, w którym Killer Mike oraz El-P zapowiadają nadchodzący klip.

Warto również przypomnieć, że już wcześniej zdradzono, że muzyka Run the Jewels znajdzie się na ścieżce dźwiękowej Cyberpunk 2077. Dla amerykańskiego duetu raperów nie będzie to jednak pierwsza styczność z branżą gier: swego czasu Killer Mike i El-P pojawili się jako grywalni bohaterowie w sieciowym trybie Gears of War 4.

Cyberpunk 2077 - premiera 19 listopada na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia. W 2021 roku gra doczeka się darmowej aktualizacji do wersji PS5 i Xbox Series S/X.