CD Projekt

Pod koniec kwietnia zachodni wydawca komiksów Darkhorse Comics planuje rozpoczęcie wydawania serii komiksowej nawiązującej do gry Cyberpunk 2077.

Seria zatytułowana You Have My Word planowana jest na cztery zeszyty. Jej scenarzystą został Bartosz Sztybor, (m.in. Dozorca. Nie wszystko złoto), a za stronę graficzną odpowiadać będzie Jesus Hervas.

Tak będzie wyglądała okładka pierwszego zeszytu w serii oraz grafikę do alternatywnej jej wersji: