Cyberpunk 2077 z perspektywy trzeciej osoby. Zobacz fanowskie wideo

fot. CD Projekt

Choć wydawać by się mogło, że Cyberpunk 2077 zaczął wzbudzać sporo kontrowersji dopiero po niedawnej premierze, to już dużo wcześniej niektórzy mieli wątpliwości co do pewnych rozwiązań. Wielu graczy narzekało m.in. na to, że w produkcji CD Projekt RED zabraknie możliwości zabawy z kamerą ustawioną za plecami bohatera lub bohaterki. Można było spodziewać się, że prędzej lub później doczekamy się stosownych modów do wersji PC i tak rzeczywiście się stało. Jest jednak związany z tym pewien haczyk...

Niejaki Cineagle przygotował wideo, w którym prezentuje, jak gra mogłaby wyglądać z perspektywy trzeciej osoby. Jak na razie jednak zabawa w takiej formie jest niemożliwa, bo w grze po prostu brakuje odpowiednich modeli i animacji, które dostosowane byłyby do takiego widoku. Autor ujawnia, że sam przygotował model, który wykorzystał w nagraniu - stąd też ruchom bohaterki daleko jest do ideału.

A gdybyście zastanawiali się, jak wygląda model V, którym poruszamy się w grze, to tutaj z pomocą przychodzi krótki film opublikowany przez jednego z użytkowników Reddita. Wystąpił u niego błąd, który zatrzymał kamerę w jednym miejscu. Końcowy efekt jest jednocześnie komiczny i... nieco przerażający.

Cyberpunk 2077 dostępne jest na PC, Google Stadia, PlayStation 4 i Xbox One.