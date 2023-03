Cytadela - klip promuje serial. To widowisko twórców Avengers: Koniec gry

fot. Amazon Prime Video

Pierwszy klip promujący serial Cytadela to rozbudowana scena ze zwiastuna z postaciami granymi przez Richarda Maddena oraz Priyankę Choprę Jonas. Ma to związek z tym, że w wyniku wcześniejszych wydarzeń ich pamięć została wymazana, więc nie pamiętają, że byli szpiegami organizacji Cytadela. Za sterami stoją bracia Russo, znani z hitu Avengers: Koniec gry.

Cytadela - klip

Cytadela - o czym jest serial?

Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna agencja szpiegowska mająca za zadanie dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi została zniszczona przez agentów organizacji Manticore. Jest to potężny syndykat manipulujący światem z cieni. Kiedy Cytadela upadła, elitarni agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ledwo uszli z życiem, ale pamięć została im wymazana. Od tego czasu pozostawali w ukryciu, żyjąc z nową tożsamością. Pewnego dnia Masona namierza dawny kolega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by powstrzymać Manticore przed ustanowieniem nowego porządku świata. Mason wyrusza na poszukiwanie Nadii, by razem wyruszyć na misję, która zabierze ich w różne rejony świata.

Cytadela - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku.

