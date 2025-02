Czarna Pantera z wielką rewolucją w MCU? Trzecia część ma być... horrorem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że w filmie Czarna Pantera 3 - wbrew wielu wcześniejszym pogłoskom - nie dojdzie do obsadzenia roli T'Challi na nowo. W żaden sposób nie zmienia to jednak faktu, że rzeczona produkcja może przynieść prawdziwą rewolucję dla Wakandy w MCU. Jak donosi scooper Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, twórcy planują podjąć szereg odważnych decyzji.

Dziennikarz przekonuje, że "istnieje możliwość", by warianty T'Challi z alternatywnych rzeczywistości zostały pokazane w obu kolejnych filmach o Avengers. Rzecz w tym, że żaden z tych wariantów nie zajmie miejsca T'Challi; następcą faktycznie zostanie jego syn, młody młody Toussaint/T'Challa II, który po Secret Wars właśnie w Czarnej Panterze 3 przywdzieje kostium noszony wcześniej przez jego ojca.

Jeszcze bardziej intrygująco prezentują się te rewelacje:

Słyszałem też, że w porównaniu do poprzednich produkcji Ryan Coogler (reżyser - przyp. aut.) jest zainteresowany zmianą konwencji i przejściem w tej historii w stronę horroru/filmu z elementami nadnaturalnymi/thrillera.

Do powyższych doniesień powinniśmy podchodzić w tej chwili z olbrzymim dystansem, choć nie jest to pierwszy raz, gdy scooperzy raportują o zupełnie innym kierunku, w którym rzekomo chcieliby podążać autorzy.

MCU - najlepsze sceny improwizowane. Tak Marvel Studios kradło nasze serca

Data premiery nie jest jeszcze znana.