Wiedźmin 3: Dziki Gon z dalszym wsparciem! CD Projekt ogłasza plany

fot. CD Projekt

CD Projekt RED ogłosił istotną aktualizację z okazji 10. rocznicy premiery Wiedźmina 3. Już w 2025 roku gra otrzyma ostatni duży patch, który wprowadzi międzyplatformowe wsparcie dla modów na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Do skorzystania z modów konieczne będzie założenie darmowego konta na mod.io i połączenie go z kontem CD Projekt RED. Można utworzyć je bezpośrednio w grze lub na stronie. Na konsolach Mod.io będzie jedynym źródłem modyfikacji, a użytkownicy PC nadal będą mogli korzystać z Nexus Mods czy Steam Workshop.

Nie wszystkie mody z PC będą dostępne na konsolach. Decydują o tym wytyczne zawartości Sony i Microsoft oraz regulamin CD Projekt RED. Dotyczy to np. modów z treściami dla dorosłych lub naruszających zasady.

Choć data premiery tej aktualizacji nie jest jeszcze znana, z pewnością przyciągnie ponownie do gry tych graczy, którzy przygodę z Geraltem mają już dawno za sobą. Choćby tylko po to, by sprawdzić, jak prezentuje się konsolowy Wiedźmin 3: Dziki Gon z modami.