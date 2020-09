Czarna wdowa - Florence Pugh o przyszłości swojej bohaterki w MCU

fot. materiały prasowe

Czarna wdowa to solowy film o tej superbohaterce, w którą wciela się Scarlett Johansson. Historia rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z produkcji Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów oraz Avengers: Wojna bez granic. Natasha musi powrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Razem ze swoja rodziną chce zniszczyć program Czarnych Wdów prowadzony przez Taskmastera.

Poza Johansson w Czarnej Wdowie zagra Florence Pugh, która wciela się w Yelenę Belovą. Ta postać jest zabójczynią i szpiegiem wyszkoloną w programie Red Room. Dla Natashy jest jak siostra. W rozmowie z Games Radar brytyjska aktorka wyraziła swoją radość, że mogła zagrać superbohaterkę w filmie Marvela. Była to dla niej pasjonująca rola i zastanawia się, co będzie dalej. Ma też nadzieję, że jej postać powróci jeszcze do MCU.

Jeśli tak się stanie i będę mieć na tyle szczęścia, że widzowie docenią moją postać, to przed nami otworzy się ekscytująca droga. Byłabym głupia, gdybym nie była tym podekscytowana. Bycie częścią klubu Marvela jest wielkim zaszczytem . Ale najpierw sprawdźmy, czy ludzie polubią Yelenę.

Wypowiedź może wskazywać na to, że istnieje realna szansa na powrót Yeleny w kolejnych filmach lub serialach zaliczanych do uniwersum MCU. Fani chętnie widzieliby ją w grupie Thunderbolts.

Czarna wdowa - trailer

Premiera Czarnej wdowy zaplanowana jest na 6 listopada 2020 roku. Natomiast jest wielce prawdopodobne, że data zostanie przesunięta na nowy termin.