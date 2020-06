Czarne lustro - 6. sezon serialu dzieje się w prawdziwym świecie. Zobaczcie świetną reklamę

Źródło: Netflix

Czarne lustro to ikoniczny serial, który na początku powstał dla Channel 4, a następnie został przejęty przez Netflixa. To antologia science fiction ukazująca niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą rozwój technologii. Produkcja doczekała się pięciu sezonów. Mimo, że raczej w najbliższym czasie nie zobaczymy szóstej odsłony to hiszpańska firma Brother Ad School postanowiła stworzyć reklamę 6. sezonu. Pomysł na grafikę promocyjną wyszedł z założenia, że obecna sytuacja świata spowodowana pandemią koronawirusa sprawia, że nowa odsłona spokojnie mogłaby dziać się współcześnie. Dlatego zamiast standardowej grafiki stworzono... lustro. Zobaczcie sami:

Czarne lustro 6. sezon reklama

Ta reklama w pewnym sensie nawiązuje do niedawnych słów twórcy serialu, Charliego Brookera. Dla przypomnienia jakiś czas temu powiedział on, że póki co nie doczekamy się 6. sezonu, ponieważ ze względu na panującą epidemię już znaleźliśmy się w koszmarnej dystopii, jak te, które są ukazane w jego serialu.