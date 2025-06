To nie Terminator. Schwarzenegger ujawnił, który film dał mu największy zysk

fot. materiały prasowe

Arnold Schwarzenegger był gościem programu Watch What Happens Live Andy'ego Cohena. W rozmowie aktor go naprawdę zaskoczył, gdy wyjawił mu tytuł filmu, na którym zarobił najwięcej. Nie jest to żadna część serii Terminator, ani inny film akcji!

Schwarzenegger – na którym hicie zarobił najwięcej?

Okazuje się, że najwięcej zarobił na komedii Bliźniacy! Co ciekawe, nie dostał żadnej gaży za rolę, ponieważ wynegocjował ze swoim agentem prawa do tytułu oraz procent ze sprzedaży biletów do kin. Jako że film był wielkim hitem w latach 90. – 216,6 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów – to przełożyło się na ostateczną wypłatę dla Schwarzeneggera w postaci kwoty przekraczającej 40 mln dolarów. Dokładnej nie podał, ale na pytanie, czy było to więcej niż 40 mln dolarów, odpowiedział: „Była większa niż to, co podałeś. Więcej zarobiłem, niż na jakimkolwiek filmie, który zrobiłem.”

– Numerem jeden są Bliźniacy, ponieważ nie dostaliśmy gaży, ale mieliśmy prawa do tytułu z procentem ze sprzedaży biletów do kin. To fantastyczne. Zarobiliśmy na tym kupę kasy.

Ivan Reitman i Danny DeVito zmienili postrzeganie Schwarzeneggera, bo wcześniej nikt nie chciał go obsadzać w czymś innym niż w filmach akcji. W innym wywiadzie aktor tak to wyjaśnił:

– Dlaczego mieliby mnie obsadzać w komedii? Mówili: „Oszaleliście? Im więcej ten gość zabije ludzi na ekranie, tym więcej zarobimy. Po co mielibyśmy to zmieniać?” Taka była rozmowa, dopóki nie pojawili się Ivan Reitman i Danny DeVito.

fot. IMDb.com

Właśnie dlatego, gdy pojawił się temat hitu Bliźniacy, zrezygnował z gaży, by móc w tym zagrać. A to znacznie obniżyło budżet produkcji. Aktor w dalszej części wywiadu zdradził, że dokładnie ustalili 40% z kwoty, która już stanowi czysty zysk dla studia. Mówimy więc nie o kwocie z box office, ale o tej, która już trafia do studia, bo to jest określony procent wyniku z box office w USA i bardzo różne procenty z różnych rynków świata. Przy tej różnicy kosztów i wpływów z box office, to i tak była gigantyczna kwota.

Bliźniacy to nie tylko świetnie oceniana komedia, ale też jeden z największych hitów Arnolda Schwarzeneggera. Przez lata planowano kontynuację i podobno nawet powstał scenariusz, ale gdy umarł reżyser Ivan Reitman, projekt znów został wstrzymany. Planowano, by wprowadzić trzeciego brata, którego w oryginalnym pomyśle miał zagrać Eddie Murphy. Na ten moment nie wiadomo, czy taki film jest jeszcze rozważany i czy może powstać.