Rozdzielenie - najważniejsze teorie po pierwszym odcinku. To nie prawdziwa Helly, a Lumon kłamie?

Rozdzielenie powróciło z nowym odcinkiem 2. sezonu po niemal trzech latach. Serial od Apple TV+ od samego początku był pełen tajemnic oraz dziwnych sytuacji i wydarzeń. Wygląda na to, że to się nie zmieni w najnowszej odsłonie.

Serwis Variety wypunktował najważniejsze teorie związane z pierwszym odcinkiem 2. serii Rozdzielenia. Dziennikarz Josh Wigler pokusił się również o próbę udzielenia odpowiedzi na nowe tajemnice.

Lumon kłamie?

W najnowszym epizodzie akcja rozgrywała się tylko na poziomie rozdzielenia w Lumon. Widzowie nie wiedzą, jak alterzy zareagowali na to Zdarzenie Nadgodzinowe oraz prawdę o tym, co przeżywają ich pracownicze wersje. Jedynie pan Milchick (Tramell Tillman) powiedział Markowi S., że minęło pięć miesięcy od wydarzeń z finału pierwszego sezonu. Ponadto członkowie zespołu stali się bohaterami w świecie zewnętrznym, doprowadzając do reform wewnątrz firmy.

Możliwe, że Lumon kłamie w tej kwestii, aby manipulować emocjami swoich pracowników. Nie byłby to pierwszy raz. Dziennikarz wskazuje, że niekoniecznie musiało upłynąć 5 miesięcy zważywszy, że Milchick dopiero, co został nowym kierownikiem działu rafinacji makrodanych, bo jeszcze nie zmieniono na komputerze powitania na komputerze. Wciąż tam widnieje imię pani Cobel (Patricia Arquette). Ale też nie można wykluczyć, że przez ten czas po prostu przywrócono ją na stanowisko, aby posprzątała bałagan, jaki narobili jej podwładni. W końcu była oddaną "wyznawczynią" Kiera oraz całego Lumon, więc była godną zaufania pracowniczką.

Helly R. czy Helena E.?

Ciekawi również która wersja postaci Britt Lower powróciła w tym odcinku. W 1. sezonie Helly ciągle buntowała się przeciwko zasadom panującym w Lumon. Wielokrotnie prosiła firmę i swoją alterkę, aby mogła opuścić to miejsce. Groziła nawet odcięciem palców oraz próbowała się powiesić. Później jednak oglądaliśmy odmienioną Helly, która polubiła współpracowników oraz pracę, a nawet zaczął kwitnąć romans między nią a Markiem. W finałowym epizodzie podczas przemówienie wyjawiła zgromadzonym, że w Lumon ich torturują i są tam uwięzieni, czyli wciąż była przeciwko firmie.

W nowym odcinku, gdy Helly wróciła na poziom rozdzielenia, wydaje się być nieco inna. Skłamała grupie, że gdy obudziła się w świecie zewnętrznym to nie doświadczyła niczego niezwykłego. Jaki jest powód mówienia przez nią nieprawdy? Z jednej strony może to być wywołane traumą odkrycia, że tak naprawdę jest Heleną Eagan, córką prezesa Lumon Industries. Przekonywał o tym twórca serial, Dan Erickson, w wywiadzie dla Variety:

Wszystkie postacie były wstrząśnięte tym, co zobaczyły [na zewnątrz], w taki czy inny sposób. I każda z nich musiała po powrocie podjąć decyzję, jak dużo chciał lub był gotowy powiedzieć. Helly dokonała najbardziej przerażającego odkrycia, jakiego mogła dokonać, ponieważ, jak się okazuje, jest tym, czego najbardziej nienawidzi. Wiąże się z tym wiele wstydu i obawa, że ​​nie zostanie zaakceptowana przez przyjaciół. Wie, że wszyscy oczerniają Eaganów, a ona jest jedną z nich. Nie chce brać na siebie tego ciężaru.

Z drugiej strony widzowie podejrzewają, że do biura przyszła właśnie Helena Eagan. Mając odpowiednie zasoby i możliwości, jako córka prezesa, byłaby w stanie przejść reintegrację, jak to zrobił Petey w 1. sezonie. Albo w jakiś sposób wyłączyć chip. W końcu ani pani Cobel ani Milchick nie przeszli zabiegu rozdzielenia, więc można bez niego funkcjonować na tym poziomie pracowniczym.

Pani Casey czy Gemma na ekranie komputera?

Pod koniec odcinka na ułamek sekundy można było dostrzec przebłysk z panią Casey (Dichen Lachman), żoną Marka o imieniu Gemma, która rzekomo zginęła w wypadku samochodowym. Na ekranie znalazły się też analityczne dane. Internauci z tego powodu przerzucają się w teoriach. Jedni twierdzą, że to jakiś rodzaj mapy mózgu. Inni skupiają się na nazwie pliku: Cold Harbor. Możliwe, że ma to związek z Cold Spring Harbor Laboratory, grupą naukowców skupiających się na badaniach DNA i genetyce nowotworów. Warto przypomnieć, że pani Casey została wysłana na poziom testów w 1. sezonie. Wydaje się, że ten sam ciemny korytarz Irving z zewnątrz maluje na swoich obrazach. Może to wszystko jest ze sobą połączone?

Rozdzielenie - premiera drugiego odcinka 24 stycznia na Apple TV+. Cztery nowe zdjęcia z tego epizodu możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

