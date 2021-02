Czarnoksiężnik z Krainy Oz - New Line znalazło reżyserkę nowej adaptacji kultowej powieści

fot. materiały prasowe

New Line Cinema przygotowuje nową adaptację powieści Czarnoksiężnik z Krainy Oz z 1900 roku. Studio wybrało reżyserkę projektu. To Nicole Kassell, która ma na swoim koncie odcinki takich seriali jak Watchmen, Zadzwoń do Saula, Westworld oraz Pozostawieni. Podobno film ma być wierniejszy literackiemu oryginałowi niż poprzednie adaptacje.

Powieść przez lata doczekała się wielu adaptacji filmowych, serialowych i teatralnych, jednak cały czas najbardziej znaną jest ta z 1939 roku, w którym w główną rolę wcieliła się Judy Garland.

Bohaterką literackiego oryginału jest Dorotka. Pewnego dnia dom dziewczynki, z nią w środku, zostaje porwany przez tornado. Ostatecznie ląduje w czarodziejskiej krainie Oz. Okazuje się, że jej dom spadł na Złą Czarownicę ze Wschodu, której siostra poprzysięga zemstę na Dorotce. Bohaterka musi ruszyć do Szmaragdowego Miasta, aby prosić wielkiego czarnoksiężnika o pomoc w powrocie do domu. Po drodze Dorotka spotyka Stracha na Wróble, który pragnie mieć rozum, Blaszanego Drwala, który chce mieć serce i Tchórzliwego Lwa, który chce być odważny.