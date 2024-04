Czarnoskóry samuraj będzie mieć swój film. Yasuke w kinach

fot. Netflix

Oficjalnie ogłoszono, że powstaje film Black Samurai oparty na prawdziwej historii Yasuke, czyli pierwszego potwierdzonego źródłowo czarnoskórego samuraja. Pochodzący z Afryki wojownik służył panu imieniem Oda Nobunaga w czasach konfliktów w XVI wiecznej Japonii.

Black Samurai - kto wyreżyseruje?

Warner Bros. odpowiada za projekt. Do reżyserii zatrudniono filmowca Blitza Bazawule'ego, który niedawno stworzył produkcję o tytule Kolor purpury. To on opracował całą wizję na projekt i razem z producentami przedstawił ją filmowym studiom.. Warner dał najlepszą ofertę i wygrał.

Według źródeł portalu Deadline wizja reżysera jest porównywana do takich filmów jak 300 oraz Mad Max. Nie wiadomo jednak, w jakim kontekście mają być tutaj obecne podobieństwa do tych hitów. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie.

Yasuke od lat jest obecny w popkulturze - nie raz pojawiał się w grach, komiksach czy mangach, ale w ostatnich latach może być najbardziej kojarzony z serialu anime Netflixa pod tytułem Yasuke. Hollywood kilkakrotnie podchodziło do stworzenia kinowej produkcji, ale do tej pory nic z tego nie wyszło.