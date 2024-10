Czarny charakter Supermana potwierdzony. Jest wyciek

fot. DC/Screen Rant

Reklama

Na zdjęciach z planu Supermana widzieliśmy tajemniczą postać w masce i z literą „U” na klatce piersiowej. Wszyscy spekulowali, że był to prawdopodobnie komiksowy Ulysses, ale MyTimeToShineHello, opierając się na swoich źródłach, twierdził, że to Ultraman z komiksów DC.. Okazuje się, że miał on rację. W historiach obrazkowych był on alternatywną, złą wersją Supermana.

Wyciek z Supermana

Do sieci trafiła lista zabawek związanych z Supermanem z uniwersum DCU. Na tej liście właśnie znajduje się Ultraman. Prawdziwość listy została potwierdzona jako oficjalna. Nie znamy szczegółów fabularnych, ale spekuluje się, że Ultraman będzie nieudanym klonem Supermana stworzonym przez Lexa Luthora.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Na liście są też dwa kaiju, czyli – jak znamy z popkultury – duże potwory rozmiaru Godzilli. Jako że jedna z figurek to mały kaiju (Baby Kaiju) powiązany z Lexem Luthorem, można założyć, że albo będzie odpowiadać za stworzenie tego monstrum, albo w jakiś sposób sprowadzi je do walki z Supermanem.

Sam James Gunn nigdy nie zdementował obecności Ultramana w filmie. Gdy pojawiły się plotki, mówił jedynie, że nie jest on głównym czarnym charakterem, bo tę rolę pełni Lex Luthor. Jako że najwyraźniej Ultraman będzie tworem Lexa, ma to więc sens.

Superman – premiera w 2025 roku.